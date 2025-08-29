Новые дома по реновации появятся на северо-востоке Москвы в рамках КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новое жилье по программе реновации появится в Бабушкинском районе Москвы в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, на северо-востоке города реорганизуют участок площадью 3,43 гектара. На его территории построят 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости. При этом более 82% общего объема застройки – 74,5 тысячи "квадратов" – составят дома по реновации.

Суммарная площадь квартир в новостройках будет около 46,8 тысячи "квадратов", что позволит обеспечить жильем порядка 1,7 тысячи москвичей.

На первых этажах здания появятся предприятия малого и среднего бизнеса. Рядом с домами планируется возвести многоэтажный паркинг на 300 машино-мест, в составе которого будет многофункциональный центр. Проект реализуют в течение шести лет, сказал Овчинский.

Выбранный под реорганизацию участок находится на Енисейской улице. Поблизости расположены школы, детские сады, медицинские учреждения и другие социальные объекты.

Ранее в районе Хорошёво-Мнёвники построили жилой комплекс по реновации площадью более 31 тысячи "квадратов". Он находится по адресу улица Генерала Глаголева, дом 11, корпус 1. Всего в нем 275 квартир с готовой улучшенной отделкой.