Собянин: жилищный фонд Москвы должен постоянно обновляться

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Обновление жилого фонда в Москве должно идти непрерывно, заявил Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде".

По словам мэра, это глобальная стратегическая задача.

"Ничего вечного нет. Сначала одна серия домов может устаревать, потом другая, третья, четвертая. Поэтому, заканчивая основную программу реновации до 2032 года, мы должны создавать заделы для перехода к другим сериям домов, включая девятиэтажные дома", – сообщил Собянин.

При этом мэр отметил, что участие в программе реновации жилфонда зависит от желания москвичей и определяется в результате голосования, а новостройки возводят рядом с их старыми домами.

"Строим качественное современное жилье по стоимости на 30–40% рыночных больше, чем то, что они имели. Это сложный и затратный проект. Но город обязан этим заниматься и для будущего поколения, и чтобы наша Москва была всегда молодой", – заключил Собянин.

Программа реновации реализуется в Москве уже 8 лет. Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что около 390 домов из 410 построенных передано под заселение с начала реализации программы. По его словам, по реновации в столице возвели 6,2 миллиона квадратных метров недвижимости.

Переданные под заселение новостройки находятся во всех округах Москвы. В частности, 62 строения расположены в Восточном административном округе, 56 – в Юго-Восточном, 55 – в северной части города.

