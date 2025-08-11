Свыше 23 тыс семей с детьми получили квартиры в Москве по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 23,3 тысячи семей с детьми получили квартиры в столичных новостройках по программе реновации, рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Первое, на что обращают внимание семьи с детьми при получении квартир, – это кухни, в современных жилых комплексах они более просторные и комфортные", – заметила Соловьева.

По ее словам, всем участникам программы реновации предоставляют жилье с улучшенной отделкой и всем необходимым оборудованием. Кроме того, удобная планировка дает возможность новым жильцам зонировать пространство по своему усмотрению, уточнила Соловьева.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что этим летом около 10 тысяч москвичей начали одновременное переселение в новые квартиры по реновации. Мэр отметил, что в настоящее время уже сдано 6 новостроек и еще 15 находятся в работе. Например, первых жильцов планирует принять один из жилых комплексов, расположенный на улице Гарибальди.