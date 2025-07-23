Собянин: в Свиблове будет построен спортивный комплекс по КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки общей площадью 11,79 гектара в столичном районе Свиблово, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участки расположены на Сельскохозяйственной улице. В настоящее время их занимают устаревшие объекты.

Градостроительный потенциал территории составляет 161,97 тысячи квадратных метров недвижимости, что дает возможность построить там жилой квартал со спорткомплексом. Более того, запланировано благоустройство и организация улично-дорожной сети.

По состоянию на 22 июля одобрены столичным правительством и находятся в стадии реализации 118 проектов КРТ суммарной площадью свыше 1,4 тысячи гектаров. Всего возведут более 28,7 миллиона "квадратов" недвижимости, появятся 340,6 тысячи рабочих мест.

Ранее сообщалось, что жилые дома по программе реновации возведут на 23 площадках в Москве в рамках проектов КРТ. Общая площадь новых зданий составит 1,8 миллиона "квадратов". Кроме того, в рамках проектов планируется построить общественно-деловую и социальную недвижимость, а также промышленные объекты.