09 июля, 07:30Мэр Москвы
Собянин рассказал, как КРТ помогает возрождать пустующие территории
Программе комплексного развития территорий (КРТ) Москвы исполнилось пять лет. О достижениях одной из самых масштабных городских инициатив рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
За это время в столице удалось вернуть к жизни десятки заброшенных территорий, которые ранее использовались неэффективно. На месте бывшей промзоны Октябрьское поле уже построили жилые дома, школу и бизнес-центр.
Активные работы ведутся еще на шести площадках в районах Войковском, Тимирязевском, Хорошёвском, Троицке, Печатниках и Зюзине. Все объекты расположены рядом со станциями метро и автодорогами.
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