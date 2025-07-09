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09 июля, 07:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как КРТ помогает возрождать пустующие территории

Собянин рассказал, как КРТ помогает возрождать пустующие территории

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Программе комплексного развития территорий (КРТ) Москвы исполнилось пять лет. О достижениях одной из самых масштабных городских инициатив рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

За это время в столице удалось вернуть к жизни десятки заброшенных территорий, которые ранее использовались неэффективно. На месте бывшей промзоны Октябрьское поле уже построили жилые дома, школу и бизнес-центр.

Активные работы ведутся еще на шести площадках в районах Войковском, Тимирязевском, Хорошёвском, Троицке, Печатниках и Зюзине. Все объекты расположены рядом со станциями метро и автодорогами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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