Собянин рассказал, какие масштабные проекты реализуют рядом со станциями метро

К 2030 году в Москве реализуют 37 крупных проектов рядом с вокзалами и станциями метро. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, благодаря этим проектам город получит 45 тысяч новых рабочих мест.

Инвесторы планируют построить более 2 миллионов квадратных метров деловой и торговой недвижимости, общий объем вложений превысит четверть триллиона рублей. Экономический эффект для города, по прогнозам, превысит 150 миллиардов рублей до 2036 года.

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