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Новости

07 июля, 06:25

Город

"Мой район. Новости": все поликлиники в Нагорном районе обновили по единому стандарту

"Мой район. Новости": все поликлиники в Нагорном районе обновили по единому стандарту

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Все поликлиники в Нагорном районе обновили по единому городскому стандарту. Последним стало головное здание амбулатории № 2 на Фруктовой улице. Теперь там есть все необходимое для проведения обследований.

На территории главного здания поликлиники сделали терренкур. Это специальная дорожка для лечебной ходьбы. Она помогает восстановиться при болезнях сердца, легких, сахарном диабете и других хронических состояниях. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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