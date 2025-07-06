"Мой район. Новости": в Конькове обновили оборудование для диагностики

В Диагностическом клиническом центре №1 в Конькове с начала года установили более 120 современных аппаратов для лучевой диагностики, включая рентгены и томографы экспертного класса. Все оборудование теперь работает в цифровом режиме, а данные автоматически поступают в единую информационную службу.

Новые технологии позволяют врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, улучшая качество медицинской помощи. За последние годы полностью обновили и другую медицинскую технику – теперь она отвечает самым современным стандартам.

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