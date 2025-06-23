В РФ могут увеличить ежегодные выплаты почетным донорам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил увеличить ежегодные выплаты почетным донорам России с 18 до 30 тысяч рублей. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что гражданам, совершившим 40 донаций крови, присваивается пожизненное звание "Почетный донор России". Государство предоставляет таким людям определенные льготы, включая внеочередное медицинское обслуживание по ОМС, доступ к особым санаторно-курортным путевкам и возможность выбрать удобное время для ежегодного отпуска.

Кроме того, почетные доноры каждый год получают выплату в размере 18 тысяч рублей.

"Важно не останавливаться на достигнутом и продолжать поддерживать доноров, увеличивая их число", – отметил Леонов.

Депутат выразил уверенность, что более высокая выплата сможет привлечь новых доноров и дополнительно будет мотивировать тех, кто уже сдает кровь. Кроме того, он предложил учредить звание "Заслуженный донор России" при сдаче 80 и более безвозмездных донаций.

В Москве в прошлом году почти 107 тысяч человек стали донорами крови. Из них впервые это сделали порядка 40 тысяч, рассказал ранее Сергей Собянин. По словам мэра столицы, стать донором крови – значит, совершить ответственный и социально значимый поступок. Донорская кровь нужна различным пациентам, а при онкологии она требуется постоянно.