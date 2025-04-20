Собянин: почти 107 тыс человек стали донорами крови в Москве в прошлом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ОлегСосницкий

В Москве в 2024 году почти 107 тысяч человек стали донорами крови. Из них впервые это сделали около 40 тысяч человек, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы напомнил, что 20 апреля отмечается Национальный день донора.

"В столице много неравнодушных москвичей, которые помогают абсолютно незнакомым людям сохранить здоровье и жизнь", – сказал Собянин, добавив, что стать донором крови – значит совершить ответственный и социально значимый поступок.

По словам Собянина, только за прошлый год кровь или ее компоненты сдали 241 тысячу раз. Донорская кровь нужна разным пациентам, а при онкологических заболеваниях и нарушениях работы системы крови она требуется постоянно, напомнил мэр.

В Москве сдать кровь на донорство можно в трех отделениях Центра крови имени О. К. Гаврилова и 10 медицинских учреждениях. Перед процедурой возьмут все необходимые анализы.

Ранее в столичном Депздраве составили портрет человека, который регулярно сдает кровь и помогает спасать жизни. Выяснилось, что 68% доноров в Москве являются мужчинами, при этом более 70% составляют молодые люди в возрасте от 18 до 36 лет. Самой популярной группой крови стала вторая.