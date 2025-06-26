"Мой район. Новости": еще один корпус обновят в ГКБ им Иноземцева

В московской больнице имени Иноземцева идет активная работа строителей. Они заняты ремонтом одного из корпусов. Рядом располагается уже модернизированное здание, которое открылось несколько недель назад. Там проводят сложные челюстно-лицевые операции.

После завершения реконструкции корпус стал соответствовать всем современным стандартам московской медицины. В частности, там появилось новейшее оборудование для лечения и диагностики.

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