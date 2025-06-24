Израиль нанес ограниченный удар по Ирану после разговора Трампа и Нетаньяху

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Израиль нанес ограниченный удар по Ирану в ответ на ракетные обстрелы, которые, по данным Тель-Авива, были совершены после начала действия режима прекращения огня. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

По информации его канцелярии, после разговора с американским президентом Дональдом Трампом Израиль нанес удар по одной цели, которой стал радиолокационный объект к югу от Тегерана.

"По итогам телефонного разговора между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху Израиль воздержался от дальнейших ударов", – отметила канцелярия.

Обострение конфликта произошло после того, как в ночь на 13 июня Израиль обстрелял военные объекты Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по территории еврейского государства.

Спустя время США присоединились к конфликту, атаковав три ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ на это Исламская Республика провела военную операцию "Хорошая весть о победе", нанеся удары по американским базам в Катаре.

Трамп 24 июня заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем. Эту инициативу еврейское государство поддержало, но предупредило, что отреагирует в случае нарушения данного режима.

Через некоторое время глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о нарушении Ираном режима прекращения огня и поручил военным нанести ответные удары. Затем Иран подтвердил перемирие в конфликте.

