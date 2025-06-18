Анастасия Ракова анонсировала появление новых эндоскопических центров в столице

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Заммэра столицы Анастасия Ракова анонсировала появление новых эндоскопических центров в Москве. Она рассказала об этом в ходе открытия Московского онкологического форума – 2025.

Как отметила вице-мэр, открытие таких центров уже помогло повысить процент выявления рака органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на ранней стадии.

В этой сфере столица внедряет проактивные программы. К примеру, направление на скрининговое эндоскопическое исследование было открыто автоматически для тех, кто не проходил его более трех лет и попадает в группу риска. На проверку записалось уже более 50 тысяч человек.

Вместе с тем онкологическая служба в столице имеет все возможности, чтобы выходить на новый уровень оказания помощи и использовать современные технологии. В их числе клеточная терапия, персонализированные вакцины, изотопы и малоинвазивная хирургия.

Среди первых шагов Ракова отметила создание ядерной аптеки, тераностику и успешное использование иттрия для лечения опухолей печени. При этом столица намерена наращивать работу с федеральными центрами, научными организациями и фармацевтическими компаниями.

"За пять лет мы, по сути, с нуля создали высокотехнологичную онкологическую службу: провели модернизацию оборудования, отработали стандарты лекарственного обеспечения, сформировали клиентские пути и провели полную цифровизацию", – сказала Ракова.

По ее словам, все онкологические стационары Москвы имеют современные роботические системы. Было проведено 4 тысячи операций, а ежегодная мощность составляет более 5 тысяч операций в год.

Лаборатории работают в цифровом формате, сформирован архив цифровых медицинских данных, включая онкологические сведения. Заммэра отметила команду столичных онкологов, назвав их передовиками практически во всех инновациях и процессах.

Как, в свою очередь, добавил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, по итогам пяти лет действия нового стандарта онкологической помощи доля выявленных на ранних стадиях злокачественных новообразований выросла на 5,4%.

Вместе с тем на 5,6% снизилась одногодичная летальность, а также на 4,2% увеличилась доля людей с злокачественными новообразованиями, живущих пять и более лет.

Онкологический форум проводится с 18 по 20 июня, он объединит участников из 20 стран.

Как сообщалось ранее, в Москве стартовал проект по профилактике онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В его рамках горожане смогут пройти бесплатные обследования в поликлиниках и эндоскопических центрах.

Все процедуры выполняются с использованием современного оборудования. При выявлении патологии врач-терапевт или врач общей практики свяжется с пациентом и назначит лечение.