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03 июля, 12:30

Общество

Московская служба онкопсихологов провела более 22 тысяч консультаций

Московская служба онкопсихологов провела более 22 тысяч консультаций

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За два года работы московская служба онкопсихологов провела более 22 тысяч консультаций. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Встреча с онкологическим диагнозом всегда сопровождается стрессом, поэтому служба была создана во всех Центрах амбулаторной онкологической помощи столицы.

Специалисты оказывают поддержку с самого начала – от момента возникновения подозрения на заболевание и до периода ремиссии. Психологи помогают пациентам справляться с переживаниями и готовиться к лечению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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