За два года работы московская служба онкопсихологов провела более 22 тысяч консультаций. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Встреча с онкологическим диагнозом всегда сопровождается стрессом, поэтому служба была создана во всех Центрах амбулаторной онкологической помощи столицы.

Специалисты оказывают поддержку с самого начала – от момента возникновения подозрения на заболевание и до периода ремиссии. Психологи помогают пациентам справляться с переживаниями и готовиться к лечению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.