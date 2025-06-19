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19 июня, 10:35

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"Мой район. Новости": Центр женского здоровья откроется на Полярной улице

"Мой район. Новости": Центр женского здоровья откроется на Полярной улице

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Жительницы района Северное Медведково смогут обратиться в Центр женского здоровья рядом с домом. Медицинское учреждение на Полярной улице готовят к открытию после капитального ремонта.

Пациенткам будут доступны все виды диагностики и лечения. Также врачи помогут подготовиться к рождению ребенка и будут сопровождать женщин, начиная с первого визита.

Такие современные центры приходят на смену небольшим консультациям. Главная идея медучреждений – комфортная атмосфера для москвичек и максимум обследований в одном месте без необходимости посещать другие организации.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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