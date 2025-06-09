"Мой район. Новости": новую поликлинику построят на Онежской улице

Жители Головинского района будут получать медицинскую помощь по новому московскому стандарту. На Онежской улице построят взрослую поликлинику, обследования в которой будут проводить на современном цифровом оборудовании, а посещение врачей не займет много времени.

Четырехэтажное здание сделают максимально удобным как для пациентов, так и для сотрудников. Например, на нижних этажах разместят кабинеты дежурных врачей и самых востребованных узких специалистов, а также зону для пациентов с ОРВИ, буфет и аптечный пункт. Поликлиника сможет принимать 750 человек в смену.

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