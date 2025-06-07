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07 июня, 11:15

Спорт

Фестиваль ходьбы и бега "10 тысяч шагов" стартует в Москве 8 июня

Фестиваль ходьбы и бега "10 тысяч шагов" стартует в Москве 8 июня

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Фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов" пройдет в Москве 8 июня

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Восемь центральных бульваров Москвы превратятся в сплошную спортплощадку 8 июня. Там впервые пройдет фестиваль ходьбы и бега "10 тысяч шагов".

Программа подготовлена таким образом, чтобы интересно было не только хорошо подготовленным горожанам, но и любителям. Участники фестиваля пройдутся скандинавским шагом, примут участие в беговых стартах, мастер-классах и танцах. Кроме того, в течение дня будут проходить различные фитнес-тренировки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
спортфестивалигородвидеоСтанислав Кулик

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