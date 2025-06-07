Фестиваль ходьбы и бега "10 тысяч шагов" стартует в Москве 8 июня

Восемь центральных бульваров Москвы превратятся в сплошную спортплощадку 8 июня. Там впервые пройдет фестиваль ходьбы и бега "10 тысяч шагов".

Программа подготовлена таким образом, чтобы интересно было не только хорошо подготовленным горожанам, но и любителям. Участники фестиваля пройдутся скандинавским шагом, примут участие в беговых стартах, мастер-классах и танцах. Кроме того, в течение дня будут проходить различные фитнес-тренировки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.