AS: экс-футболист московского "Спартака" Жозе находится в сфере интересов "Реала"

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Мадридский футбольный клуб "Реал" заинтересован в подписании 33-летнего экс-нападающего московского "Спартака" Виллиана Жозе, сообщает AS.

По данным издания, "Реалу" необходим габаритный центральный нападающий, который мог бы стать запасным игроком основного состава. При этом мадридский клуб планирует подписать контракт с опытным футболистом для ротации и готов предложить ему небольшую зарплату.

В настоящее время Жозе выходит на поле в составе бразильской команды "Баия". Однако в 2014 году он провел один матч за "Реал".

Футболист покинул "Спартак" в начале 2025 года после расторжения контракта по соглашению сторон. За московский клуб Жозе сыграл 12 матчей и отметился одним голом.

Между тем "Спартак" продлил контракт с сербским защитником Срджаном Бабичем. Он будет выступать за "красно-белых" до 2027 года. Затем контракт может быть продлен еще на один сезон.

Бабич играет за московский клуб с 2023 года. За это время он провел за команду 55 матчей, в которых забил пять мячей. В прошлом сезоне спортсмен сыграл 32 матча, забив два гола и отдав один голевой пас.