Турнир по детским и молодежным танцам пройдет в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Детский и молодежный турнир "Лето в Москве. Танцы" начнется в субботу, 7 июня. Его проведут на Чистопрудном бульваре в танцевальном центре под открытым небом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На сцене 7 июня выступит ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева – детский музыкальный коллектив, который был основан еще в 1937 году. Ансамбль состоит из оркестра, хора и хореографической группы. Кроме того, зрители увидят выступления участников экспериментальной студии танца "Эста-МИФИ", а также воспитанников школы ирландского танца "Иридан" и творческой студии "Апрель".

Конкурс будет проходить по субботам: 7, 14, 21 и 28 июня, 5, 12 и 19 июля, а также 16 и 23 августа с 12:00 до 19:00. Финал пройдет 30 августа. Каждый конкурсный день на мультимедийных экранах будет транслироваться информация о танцевальных школах и студиях.

Поучаствовать в турнире могут как индивидуальные исполнители, так и коллективы. Выступления будут проходить в номинациях "Соло", "Дуэт/Трио", "Малые группы" (от 4 до 7 человек) и "Большие группы" (от 8 человек). Также предусмотрены возрастные категории: дети от 6 до 10 лет, подростки 11–14 лет и участники от 15 лет.

Этот конкурс является уникальной возможностью для юных артистов заявить о себе, раскрыть свой потенциал и стать частью большого культурного движения Москвы, отметила один из организаторов проекта Мерине Меликян.

Оценивать выступления будет профессиональное жюри: хореограф и преподаватель Габриэль Никот Вальдес, а также педагог-постановщик и основатель школы современных танцев Famous Александра Чиликина. Они будут следить за техникой выступающих, артистизмом, соответствием стилю и общим впечатлением. В конце каждого конкурсного дня они также будут проводить для ребят мастер-классы. Все участники получат дипломы, а победители – призы и сертификаты партнеров турнира.

В субботу, 7 июня, в рамках проекта "Лето в Москве" также состоится костюмированная сап-регата на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя". Ожидается, что в ней поучаствуют около тысячи человек, поэтому мероприятие станет рекордным по числу участников.

Горожане смогут нарядиться в костюмы Посейдона, русалок, ведьм, крокодилов и других персонажей, а также украсить свой сапборд в соответствии с выбранной тематикой.

Авторы самых ярких костюмов получат призы в пяти номинациях: за лучший мужской, женский, детский, командный костюмы и самый оригинальный наряд для питомца. Общий призовой фонд – миллион рублей.