Более 5 тысяч человек зарегистрировались на конкурс "Новатор Москвы"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Свыше 5 тысяч человек зарегистрировались в конкурсе "Новатор Москвы" в 2025 году, рассказала заммэра Наталья Сергунина, подведя итоги заявочной кампании.

Вице-мэр напомнила, что премия была запущена в 2020 году. За это время она объединила свыше 16 тысяч ученых и изобретателей. Из них 174 проекта в области цифровых технологий, промышленности, транспорта, строительства и других сферах было отмечено наградами.

"Авторы 130 решений получили свыше 190 миллионов рублей субсидий и грантов, а также воспользовались нефинансовыми мерами городской поддержки", – отметила Сергунина.

В этот раз на рассмотрение экспертов было представлено 1,6 тысячи разработок, созданных как в составе команд, так и индивидуально. В начале июля будет сформирован список из 90 лучших проектов. Авторы этих проектов очно выступят с презентациями на демодне.

По результатам финальной защиты будут определены 36 победителей и призеров программы, которые получат призы в размере от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей в зависимости от номинации. Общий призовой фонд составляет 20,7 миллиона рублей.

Основной аудиторией конкурса остаются студенты, которые составляют почти 32% всех участников. Больше всего заявок подают студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, а также Московского авиационного института и Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

При этом самыми востребованными направлениями считаются "Общественные проекты" (около 39% заявок), "Промышленность" (19,5%), "Медицина и фармацевтика" (18,3%) и "Транспорт и логистика" (почти 10%). Премия охватывает весь инновационный процесс: от стартапов до готовых продуктов. В конкурсе могут участвовать индивидуальные участники с 14 лет и команды до пяти человек.

Среди участников этого года выделяются создатели деловой социальной сети, где можно найти актуальные вакансии, построить профессиональные связи, узнать об инвестициях и полезных инструментах для бизнеса. В Сети уже зарегистрировано около 5 миллионов пользователей из разных стран.

Еще один продукт, который оценят эксперты, – это интеллектуальная цифровая платформа для спортивного сообщества. Она позволяет пользователям сравнивать свои достижения с результатами чемпионов, получать советы по тренировкам и участвовать в соревнованиях.

Также на премию претендуют создатели мобильного устройства для анализа химического состава воды и почвы, компактного комплекса для переработки пластиковых отходов и инновационной системы ухода за растениями.

Столичные власти с 2022 года выделили гранты на патенты более чем 3 180 московским изобретениям и моделям на сумму свыше 290 миллионов рублей. Поддержку получили новаторы в области радиоэлектроники, робототехники, общественной безопасности, строительства и IT.

Среди получателей – компания, создавшая роботизированные устройства для очистки труб под высоким давлением, и научно-производственная фирма, разрабатывающая системы обеззараживания воздуха, поверхностей и воды с помощью импульсного ультрафиолетового излучения. Продукция этой фирмы уже экспортируется в ЮАР, Мексику, Белоруссию и Казахстан.