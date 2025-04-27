Собянин рассказал о достижениях участников пятого потока "Академии инноваторов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники пятого потока программы "Академия инноваторов" заключили контракты на 53 миллиона рублей. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

По словам мэра, они также запустили 15 пилотных проектов. Три стартапа вышли на международные рынки, а общая выручка участников оказалась более 50 миллионов рублей.

В столице, уточнил градоначальник, прошел День инноватора – финал юбилейного потока программы. На одной площадке собрались стартапы, инвесторы и представители крупного бизнеса. Они продемонстрировали лучшие разработки, поделились опытом и заключили новые соглашения.

Мероприятие посетили свыше тысячи гостей. Авторы 15 лучших стартапов выступили перед потенциальными инвесторами и заказчиками. Всего в ходе Дня инноватора участники привлекли 71,3 миллиона рублей, а трое получили гранты от Московского венчурного фонда, говорится в публикации.

Заявки на участие в "Академии инноваторов" подали порядка семи тысяч человек из 187 городов РФ и 12 зарубежных стран, рассказал Собянин. Самыми популярными направлениями оказались IT, медицина, образование, e-commerce и промышленность.

Между тем на конкурс "Новатор Москвы" подано рекордное количество регистраций. За последние семь недель поступило две тысячи заявок, что вдвое больше показателя аналогичного периода 2024 года

На конкурсе будет три номинации – "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". Для участия в финале участникам надо подтвердить потенциал своих проектов.