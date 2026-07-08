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08 июля, 10:43

Шоу-бизнес

Директор Кашпировского опроверг сообщения о его госпитализации

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Информация о госпитализации экстрасенса, телеведущего и психотерапевта Анатолия Кашпировского не соответствует действительности. Он находится дома с семьей, заявил РИА Новости его директор Сергей Рудых.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что экстрасенса якобы экстренно прооперировали.

"Никто его никуда не госпитализировал, никто его нигде не оперировал", – отметил Рудых.

По словам директора, телеведущий намеренно отошел от публичной деятельности, чтобы больше времени проводить с семьей и ребенком, который родился в прошлом году.

"Просто все, на что у него не хватало времени, он решил сделать сейчас. Сейчас хотя бы чуть-чуть позаниматься ребенком, понянчиться", – подчеркнул Рудых.

Ранее народный артист России Федор Добронравов рассказал, что восстановился после операции на позвоночнике. Он поделился, что у него все в порядке – он работает, играет спектакли.

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