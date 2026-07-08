08 июля, 11:40Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Домодедово
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Ограничения на полеты сняты в московском аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации.
Ранее авиагавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала.
Кроме того, аналогичные меры вводились в аэропортах Внуково и Жуковский. Позднее их отменили.
Изменения в работе аэропортов были связаны с атакой БПЛА на Москву, которая началась в среду, 8 июля. Согласно последним данным, на подлете к столице ликвидированы четыре беспилотника.