Ограничения на полеты сняты в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Ограничения на полеты сняты в московском аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее авиагавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала.

Кроме того, аналогичные меры вводились в аэропортах Внуково и Жуковский. Позднее их отменили.

Изменения в работе аэропортов были связаны с атакой БПЛА на Москву, которая началась в среду, 8 июля. Согласно последним данным, на подлете к столице ликвидированы четыре беспилотника.