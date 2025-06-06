Сборные России и Нигерии по футболу провели открытую тренировку перед матчем

Футбольные сборные России и Нигерии провели открытую тренировку перед матчем в Москве. На пресс-конференции нигерийцы заявили, что приехали в РФ не с туристической целью и намерены победить. Товарищеская встреча состоится на спортивной арене в "Лужниках" 6 июня. Начало игры – в 20:00.

Тем временем в столичном "Спартаке" появится еще один легионер. Московский клуб договорился о трансфере защитника Гастона Мартирена. Об этом сообщил в соцсетях журналист Гeрман Гaрсия Грова. Уругваец перейдет в "Спартак" из аргентинского "Расинга".

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