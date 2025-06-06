Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 07:45

Спорт

Сборные России и Нигерии по футболу провели открытую тренировку перед матчем

Сборные России и Нигерии по футболу провели открытую тренировку перед матчем

Профессиональные футболисты вместе с детьми сыграли в пушбол в Санкт-Петербурге

Фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов" пройдет в Москве 8 июня

"Интервью": Юрий Давыдов и Григорий Гладков – о фестивале "Арт-футбол"

В Москве открылись 50 новых спортивных площадок под открытым небом

Российский хоккеист Никита Кучеров признан лучшим игроком сезона в НХЛ

Собянин: четыре больших спортивных фестиваля пройдут в Москве в этом году

Футболиста Матвея Сафонова встретили в Москве после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Новый сезон проекта "Мой спортивный район" стартовал в Москве

Футболист Матвей Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов

Футбольные сборные России и Нигерии провели открытую тренировку перед матчем в Москве. На пресс-конференции нигерийцы заявили, что приехали в РФ не с туристической целью и намерены победить. Товарищеская встреча состоится на спортивной арене в "Лужниках" 6 июня. Начало игры – в 20:00.

Тем временем в столичном "Спартаке" появится еще один легионер. Московский клуб договорился о трансфере защитника Гастона Мартирена. Об этом сообщил в соцсетях журналист Гeрман Гaрсия Грова. Уругваец перейдет в "Спартак" из аргентинского "Расинга".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика