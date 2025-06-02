Олимпийские чемпионы проведут мастер-классы на фестивале "Спортлэнд" 7 и 8 июня

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Семейный фестиваль "Спортлэнд" состоится на стадионе "Искра" 7 и 8 июня.

Гостей ждет более 100 творческих и спортивных активностей. Среди них – большой семейный квест, зоны фитнес-направлений, соревнования по регби, фехтованию, футболу, баскетболу, метанию ножей, рыболовному спорту и другие мероприятия.

Также специальными гостями станут олимпийские чемпионы Артур Далалоян, Светлана Журова и Мария Киселева, а также серебряный призер Олимпиады Александр Панжинский и блогер Ирина Берман. Они проведут мастер-классы, пообщаются с гостями и дадут автографы.

Кроме этого, все желающие смогут принять участие в акции "Время подарков". Организаторы и партнеры фестиваля разыграют более 300 призов.

Ранее стало известно, что в столице 8 июня впервые пройдет масштабный фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов". Принять участие в нем смогут все желающие, подчеркнули в столичном департаменте спорта.

