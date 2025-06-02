Около 600 мероприятий пройдет на книжном фестивале "Красная площадь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 600 мероприятий пройдет на XI книжном фестивале "Красная площадь", который состоится в Москве с 4 по 7 июня. Об этом рассказал зампредседателя оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля, директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев.

На "Красной площади" будет представлено более 400 издательств.

"Мы постараемся все основные события, конечно же, либо записать, либо пустить в прямом эфире с помощью нашего партнера "Ростелекома" в сети интернет", – подчеркнул Григорьев на пресс-конференции.

Особое внимание на фестивале уделят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Кроме того, программа предусматривает мероприятия, приуроченные к юбилеям писателей, среди которых Сергей Есенин, Михаил Шолохов, Лев Кассиль и Антон Чехов. В рамках фестиваля 6 июня будет отмечаться день рождения Александра Пушкина.

Фестиваль будет организован на 15 площадках по таким тематикам, как "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Библиотека", "Малая сцена", "Музейная линия", "Комиксы", "Антикварная и букинистическая книга", "История Отечества", "Креативные индустрии", "Литературная гостиная", "Пространство чтения: будущее книги" и "Главная сцена".

Помимо этого, впервые на Красной площади откроется площадка, которая будет посвящена поэзии. В первый день фестиваля поэты Максим Амелин, Сергей Бирюков и Юрий Орлицкий будут рассказывать о книжной серии "Поэты Москвы". Они представят первые издания Центра поэзии Константина Кедрова и новый документальный фильм о Евгении Рейне.

Поэтическую программу 5 июня проведут Анна Ревякина, которая представит книгу "Бог любит тридцатилетних", актер Антон Шагин, планирующий прочитать стихи из своего сборника "Часы", и Максим Замшев, который выступит с книгой "Я жил в ладу с родной страной".

В рамках фестиваля гости смогут побывать и на встрече "Поэзия – фронту". Они услышат стихи в авторском исполнении поэта-фронтовика Сергея Лобанова, поэта и журналиста Виктора Кирюшина, поэта, режиссера, ветерана боевых действий Яна Березкина и поэтов-финалистов премий "Слово" и "Гипертекст", а также других.

Ранее стало известно, что почти 10 миллионов человек посетили столичные библиотеки за год. В Москве работает 440 библиотек, подведомственных городским властям. С начала года читатели взяли в них почти 3,2 миллиона изданий. В библиотеках столицы каждый год проводят свыше 30 тысяч разных мероприятий, доступных не только москвичам, но и гостям города.

