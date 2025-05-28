Почти 10 млн человек посетили столичные библиотеки за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ежегодно столичные библиотеки посещают около 10 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

В столице работает 440 библиотек, подведомственных городским властям. С начала года читатели взяли в них почти 3,2 миллиона изданий. По словам заммэра, библиотечная сеть Москвы за последние несколько лет сильно изменилась: учреждения стали популярными городскими центрами для саморазвития и творчества.

"Современные московские библиотеки – это комфортные мультиформатные пространства <...> Посетители берут книги и периодику, занимаются в кружках и секциях, работают в коворкингах, участвуют в мастер-классах и встречах с писателями", – отметила Сергунина.

В 2024 году завершился ремонт на 13 библиотечных площадках. В рамках обновления в библиотеках не только приводят в порядок помещения, но и закупают современное оборудование, пополняют книжные фонды, обеспечивают учреждения беспроводным доступом в Сеть.

В библиотеках города каждый год проводят свыше 30 тысяч разных мероприятий, доступных не только москвичам, но и гостям столицы. Любой желающий может присоединиться к культурным акциям, фестивалям, концертам, спектаклям.

Посетитель любого возраста может присоединиться к вокальным, литературно-поэтическим, танцевальным, театральным, музыкальным, эколого-краеведческим кружкам и секциям. Кроме того, столичные библиотеки становятся частью масштабных проектов, включая акции "Библионочь" и фестиваль "Красная площадь".

С 2018 года в Москве начали поэтапную программу модернизации читален. Сначала библиотеки подключили к общей информационной системе, чтобы в том числе внедрить единый читательский билет. В итоге удалось оформить порядка 1,3 миллиона билетов, 62 тысячи из них – с начала 2025 года.

Другим важным этапом цифровизации библиотек города стал запуск сервиса "Библиотеки Москвы". При помощи него можно найти и забронировать нужную книгу или издание. В нем уже представлено 15 миллионов книг.

Граждане благодаря "Библиотекам Москвы" заказали свыше 800 тысяч изданий. Здесь же пользователи могут продлить срок хранения литературы, найти тематические подборки и получить личные рекомендации от нейросетей.

Московские библиотеки, становясь более современными, не теряют свою индивидуальность. Например, Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара является одной из старейших среди столичных читален для юного поколения, а ее фонд насчитывает порядка 200 тысяч книг.

Здесь проводят Московскую программу летнего чтения для детей и подростков, конкурс отзывов и рецензий "Вдумчивый читатель", в библиотеке выпускают каталоги с рекомендованной литературой.

Кроме того, Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова является самой крупной публичной городской библиотекой в Москве. Ее фонд включает более миллиона изданий на разных языках. Здесь проводят читки пьес, тематические фестивали, выставки и экскурсии.

Также в смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой есть коворкинг с бесплатным выходом в Сеть, станция самостоятельной выдачи книг, многофункциональный зал-трансформер, студия звукозаписи, кинозал и типография.

Ранее читальный зал Главархива Москвы стал доступен в онлайн-формате. Он дает доступ к справочно-информационной системе архива, благодаря которой можно искать необходимую информацию, а также просматривать оцифрованные копии документов.

До этого у москвичей появилась возможность брать книги при помощи единого читательского билета в приложении "Мой id". Только за лето 2024 года цифровую версию билета активировали более 6 тысяч человек.

