Читальный зал Главархива Москвы стал доступен в онлайн-формате

Фото: Главархив Москвы

Читальный зал Главархива Москвы теперь доступен в онлайн-формате. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам вице-мэра, сервис дает доступ к справочно-информационной системе архива, благодаря которой можно искать необходимую информацию, а также просматривать оцифрованные копии документов.

"Получить доступ к электронному фонду архива можно в личном кабинете виртуального читального зала Главархива Москвы", – сказала заммэра.

Сервис планируют активно расширять, и уже в 2026 году можно будет воспользоваться каталогом аудиовизуальных документов, книжных и периодических изданий, подчеркнула Ракова.

В том случае если каких-то документов еще нет в системе, то с ними можно поработать в читательском зале архива. Для этого необходимо оформить онлайн-заказ на выдачу архивных дел через личный кабинет. Они будут готовы в течение двух рабочих дней.

Как отмечает заммэра, стать пользователем читального зала может каждый желающий. Заполнить заявление можно на сайте Главархива Москвы. Обслуживание проводится по трем адресам. У каждого из них своя специализация:

документы организаций, учреждений, предприятий, созданные до и после 1917 года, зал научно-справочной библиотеки доступны по адресу улица Профсоюзная, дом 80;

материалы из личных собраний, копии документов до 1917 года на микропленках, научно-техническую документацию Москвы можно в зале по адресу улице Профсоюзная, дом 82, корпус 1;

кино-, фото- и аудиодокументы, архивные материалы по общественно-политической истории Москвы по адресу улица Международная, дом 10, строение 4.

С учетом ограничений, установленных законодательством РФ, в читальном зале архива разрешен доступ к конфиденциальным и личным документам, которые содержат информацию о недвижимости, в том числе по вопросам землепользования и градостроительства. Для этого необходимо авторизоваться на сайте с помощью единой учетной записи Mos ID.

Ранее сообщалось, что Главархив Москвы открыл онлайн-выставку "Мы победили!", приуроченную к 80-летию Великой Отечественной войны. В ней показаны документы и фотографии о солдатах. Каждый раздел в онлайн-выставке посвятили истории семей военных, офицеров и жителей городов. Офлайн выставка продлится до 3 октября.