Собянин назвал крупные спортивные события, которые пройдут в Москве в этом году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Четыре крупных спортивных мероприятия состоятся в этом году в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Глава города отметил, что по Садовому кольцу будет организован Big Run Fest – Большой беговой фестиваль – мероприятие, посвященное бегу, музыке, викторинам и спортивным экскурсиям. Участники фестиваля смогут выбрать дистанции на любой уровень подготовки – 5, 10 и 15 километров.



В "Лужниках" состоится "Киберзарница", в рамках которой можно будет испытать собственные силы в тактической стрельбе, управлении беспилотником, спортивном ориентировании и других дисциплинах. На мероприятии ожидается примерно 50 тысяч человек.



Собянин добавил, что в столице пройдет Extreme Moscow City Games – международное шоу с мотофристайлом, ВМХ, паркуром и Кубком мира по воркауту. Мэр отметил, что его посмотрят свыше 45 тысяч зрителей.



В "Мегаспорте" пройдет гимнастическое шоу Алексея Немова под названием "Легенды спорта". Это будет театрализованное представление, в котором примут участие олимпийские чемпионы и другие спортсмены.



"Москва – настоящий город спорта. Мы создаем все условия для любителей активного образа жизни: от площадок возле дома до крупных городских событий", – подчеркнул мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что на Бульварном кольце Москвы 8 июня впервые пройдет фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов", в котором могут принять участие все желающие.

В рамках мероприятия будут организованы различные тренировки. На Трубной площади гости смогут поучаствовать в фитроке и степ-аэробике, на Рождественском и Сретенском бульварах – в роуп-скиппинге, на Чистопрудном бульваре – в зумбе и данс-миксе, на Никитском и Тверском бульварах пройдут занятия по скандинавской ходьбе, а на Страстном и Петровском – по стретчингу.