Самый большой в Москве экстрим-парк под открытым небом откроется в "Лужниках"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Самый большой в Москве экстрим-парк под открытым небом откроется на территории Южного спортивного центра в олимпийском комплексе "Лужники" 31 мая. Он будет уникальной площадкой для райдеров, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В скейт-парке появятся современные и функциональные спортивные зоны, включая эйр-парк, тренинг-парк с поролоновой ямой и резиновым фанбоксом, а также стрит-парк. Кроме того, там установят биг-эйр, площадки для паркура и воркаута.

На протяжении лета в парке будут организовывать соревнования, открытые тренировки, мастер-классы звезд экстрим-сцены и чемпионаты по самокатному спорту, велоспорту (BMX), скейтбордингу, роллер-спорту, паркуру и воркауту.

Ранее стало известно, что Москва выделит участок в Мнёвниковской пойме для возведения многофункционального комплекса, где будет арена для регби. На территории района Хорошёво-Мнёвники появятся ледовые арены, центр подготовки футбольных сборных команд, теннисный центр и другие объекты.

Кроме того, на данном участке построят общественно-деловой комплекс. Общая площадь объектов составит 140 тысяч квадратных метров.

