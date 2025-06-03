Спортивно-патриотические палаточные лагеря открылись для московских школьников

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В трех спортивно-патриотических палаточных лагерях, которые были открыты в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, началась первая смена. Ее участниками стали свыше 700 столичных учеников 7–10-х классов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все лагеря находятся в Подмосковье и названы в честь великих маршалов СССР, отметили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы. В частности, "Жуков" находится на территории полигона "Алабино", "Рокоссовский" – в парке "Патриот", а "Василевский" – в Ногинском спасательном центре МЧС РФ. Всего за лето планируется провести шесть двухнедельных смен, которые посетят более 4,5 тысячи школьников.

В лагерях создали все необходимые условия для комфортного и безопасного отдыха. Для ребят построили воркаут-зоны, площадки для баскетбола и волейбола, шатры со сценой и киноэкраном, веревочные парки.

Кроме того, школьников ожидает пятиразовое сбалансированное питание в специально оборудованных столовых. Также на территории лагерей работают медпункты, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Специалисты с нуля обустроили всю необходимую инфраструктуру для работы лагерей, рассказал замглавы столичного департамента капремонта Владимир Алябьев. В каждом из лагерей организована костровая площадка для празднований начала и окончания смен. Помимо этого, здесь есть плацы с разметкой, на которой могут отрабатываться навыки строевого шага, удобные пешеходные дорожки, система освещения с энергосберегающими фонарями.

"Сориентироваться на территории помогут информационные указатели. Кроме того, по тому же принципу, что и для ребят, обустроена инфраструктура для обслуживающего персонала. Есть палатки для руководителей, вожатых, педагогического и иного персонала, в которых размещено все, что нужно для комфортного пребывания в лагере", – добавил Алябьев.

Специалисты оборудовали в лагерях блоки для стирки, туалетные и душевые модули, организовали парковки для автобусов, а также места для отдыха с лавочками и навесами вдоль дорожек.

Каждая палатка для ребят рассчитана на 12 мест. Внутри установлены датчики противопожарной сигнализации и кондиционеры с функцией обогрева. Для самих детей в палатках поставили одноярусные кровати, полки для обуви, вешалки для одежды и персональные ящики.

Участие в сменах бесплатное, однако для него нужно было пройти предварительный конкурсный отбор, предоставив портфолио спортивных, туристических и военно-патриотических достижений. Заявки принимались в "Московской электронной школе".

Департамент образования и науки совместно с Минобороны и МЧС РФ разработал специальную программу для каждого лагеря. Школьники смогут пройти инженерную и тактическую подготовку, научиться ориентироваться на местности и оказывать первую помощь, узнать основы топографии и пожарно-спасательных работ.

Более взрослые ученики также посетят полевую кухню, кинопоказы, спортивные и настольные игры, творческие вечера, турниры, чемпионаты и многое другое.

Преподавателями и инструкторами стали специалисты с высшим педагогическим или профильным образованием, а также инструкторы туристических и спортивных клубов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные школьники получили 60 наград во всех направлениях всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы". Конкурсанты представляли свои исследовательские и инженерные проекты.

В преддверии начала приемной кампании в колледжах Москвы проходят дни открытых дверей. Программа началась с 31 мая. В ходе нее выпускники школ смогут узнать более чем о 150 различных востребованных профессиях.