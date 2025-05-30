Генпрокуратура организовала Международный молодежный конкурс "Вместе против коррупции!"

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Генеральная прокуратура РФ организовала Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!", сообщается на сайте мероприятия.

Его цель – привлечь внимание молодых людей к проблемам коррупции, а также поддержать лучшие инициативы подрастающего поколения. Принять участие в конкурсе смогут все желающие в возрасте от 10 до 25 лет. Возрастных групп три: от 10 до 15 лет, от 16 до 20 лет и от 21 до 25 лет.

Конкурс проводится в трех номинациях: "Лучший рисунок", "Лучший плакат" и "Лучший видеоролик". Заявки принимаются на сайте с 1 мая по 1 октября. Победителей объявят 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что столичные школьники получили 60 наград во всех направлениях всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы". Участники конкурса представляли свои исследовательские и инженерные проекты, предлагали инновационные решения, проводили эксперименты и проверки.

Одна из победительниц, школьница Анна Дудкина, подготовила проект, способный контролировать нагрузку на коленные суставы человека, а также помогать в их восстановлении. Другой победитель, ученик одной из школ Москвы Егор Мокеев, изучил биотехнологический потенциал грибов для переработки отходов.

