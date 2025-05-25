Собянин: московские школьники получили 60 наград в научно-технологическом конкурсе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные школьники получили 60 наград во всех направлениях всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы". Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Конкурсанты представляли свои исследовательские и инженерные проекты. Ребята сами определяли проблематику, предлагали инновационные решения, проводили эксперименты и проверки", – рассказал мэр столицы.

Одной из победительниц конкурса стала ученица школы №2065 Анна Дудкина, которая подготовила проект, способный контролировать нагрузку на коленные суставы человека, а также помогать в их восстановлении. Другим победителем оказался учащийся школы №57 Егор Мокеев, изучивший биотехнологический потенциал грибов шахтных вод для переработки отходов.

Глава города отметил, что в 2025 году конкурсу исполнилось 10 лет. В юбилейный год проект получил рекордное число заявок – свыше 16,5 тысячи. В финале участвовали более трех тысяч школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Таджикистана.

Ребята, вышедшие в финал конкурса, защищали свои проекты перед учеными, инженерами и представителями крупных компаний.

"Победителей и призеров конкурса пригласят на тематическую программу в образовательный центр "Сириус". Там они за 24 дня доработают проекты вместе с наставниками и на итоговом фестивале представят свои разработки ученым, педагогам и представителям индустрии", – поделился градоначальник.

Мэр также поздравил участников конкурса и пожелал им успехов в последующей работе над проектам.

"Мы, в свою очередь, будем продолжать создавать все условия для развития творческих и исследовательских навыков московских школьников", – заключил глава города.

Ранее Собянин рассказал, что более 4,7 тысячи дипломов победителей и призеров завоевали юные жители столицы на Московской олимпиаде школьников. Награды получили ученики из 406 школ города. Мэр столицы также напомнил, что победители и призеры могут получить льготы при поступлении.

