Московские школьники завоевали рекордное число наград Всероссийской олимпиады

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В 2025 году московские школьники получили рекордное число наград – 1 863 диплома, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Поздравляю вас с успешным выступлением в финале Всероссийской олимпиады школьников. Ваш талант и трудолюбие выше всяческих похвал. Я поздравляю ваших родителей и учителей. Это и ваша заслуженная победа", – цитирует ее Агентство "Москва".

Люди быстро привыкают к хорошему, но в столице никогда не привыкнут к успехам школьников в главном интеллектуальном соревновании страны, отметила заммэра.

Ракова назвала школьников лучшими в стране, несмотря на растущую с каждым годом конкуренцию, а также поблагодарила за победы. Город по достоинству оценит детей, подчеркнула она.

"Главное, чтобы сбылись все ваши самые амбициозные планы, пусть в вашей жизни будет больше успехов и побед!" – пожелала заммэра.

В музее-заповеднике "Царицыно" проходит IQ-пикник для московских победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В празднике также приняли участие педагоги и тренеры олимпиадных команд Москвы – всего около 2,5 тысячи человек.

Участниками олимпиады в столице в этом учебном году стали более 500 тысяч детей. В финале они завоевали 332 диплома победителей и 1 531 диплом призеров, это на 40% больше, чем в 2024 году. Абсолютными победителями стали 34 школьника. Еще более 100 школьников стали лучшими сразу по нескольким предметам.