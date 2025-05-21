Международный фестиваль "Арт-футбол – 2025" пройдет в Москве в июне

Международный фестиваль "Арт-футбол – 2025" пройдет в Москве с 7 по 15 июня. Это будет юбилейный, десятый праздник музыки и футбола. В нем примут участие известные артисты.

Официальное открытие турнира состоится на стадионе "Сапсан-Арена". Среди стран-участниц в этом году – Аргентина, Венгрия, Германия, Япония и Парагвай, а также Сербия, Турция, Южная Корея, Иран и Перу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.