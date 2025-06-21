Москвичам рассказали о лучших бесплатных тренировках под открытым небом

Лето – отличная пора, чтобы проводить тренировки на улице. О лучших местах для бесплатных занятий спортом на открытом воздухе расскажет Москва 24.

Бег

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Любители бега могут присоединиться к клубам единомышленников и поучаствовать в бесплатных совместных тренировках. Например, в музее-заповеднике "Царицыно" есть как грунтовые дорожки, так и места с гравийной крошкой, рельеф местности поможет усложнить тренировку (есть затяжные подъемы). Для того чтобы отслеживать свой прогресс в скорости и выносливости, по субботам в 09:00 вокруг Нижнего Царицынского (Шипиловского) пруда устраивают забеги на 5 километров, причем результат каждого участника фиксируют. Итоговый протокол выкладывают на сайте.

По вторникам и четвергам с 19:30 до 21:00 можно посетить открытые занятия клуба Ananas Runners. Место сбора на Лисичанской улице, домe № 3, слева от центрального входа.

Любителям спокойных пробежек прямой путь в парк "Ангарские пруды". Здесь также проводятся бесплатные кроссы на пять километров по субботам с 08:45 до 10:00. В тренировке могут поучаствовать и дети до 12 лет, правда, вместе со взрослыми. Место сбора – рядом с лодочной станцией Большого Ангарского пруда (улица Софьи Ковалевской, дом № 1).

А в парке "Кузьминки" можно поучаствовать в мероприятиях сразу трех беговых клубов. Например, Wake&Run, один из старейших в столице, ждет спортсменов, которые не прочь преодолеть дистанции 15, 20 и 25 километров. Сделать это можно по воскресеньям (начало в 09:00). Точка сбора у главной сцены.

По субботам в 09:00 удастся поучаствовать в более легком пятикилометровом кроссе от движения С95. Организаторы зафиксируют результат каждого. Место сбора – у главной сцены парка в 08:40. Также по четвергам в 20:00 в парке проходят тренировки со специальными беговыми упражнениями.

Если дистанция в 5 километров кажется уже маленькой, а в 15 – запредельной, то по вторникам клуб Mission 42.2 устраивает забеги на 10 километров. Место сбора – у главной сцены в 20:00.

Ознакомиться с полным списком беговых клубов по всей Москве можно по ссылке.

Скандинавская ходьба

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Бабушкинском парке любители скандинавской ходьбы и дыхательной гимнастики собираются каждый год. Занятия рассчитаны на всех желающих. Точка сбора – сцена Зеленого театра. Если на улице хорошая погода, то занятия проводят на свежем воздухе, рядом с павильоном книгообмена. В противном случае, на втором этаже центра творчества и досуга. Узнать расписание можно по телефону +7 (499) 184-27-00 (за оперативной информацией рекомендуют следить в соцсетях парка).

"Ангарские пруды" также ждут любителей северной ходьбы. Занятия проводятся группами по вторникам и четвергам с 09:00 до 10:00 и с 10:00 до 11:00. А Лианозовский парк приглашает москвичей старшего возраста на часовые тренировки по понедельникам и средам. Старт первой группы в 09:00, второй – в 11:30. Точка сбора у администрации парка.

Узнать, где еще проводятся занятия, можно по ссылке.

Йога и гимнастика

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Для тех, кто предпочитает спокойные тренировки, в Измайловском парке организуют бесплатные занятия по йоге, гимнастике и стретчингу. С расписанием можно ознакомиться на сайте парка, но есть ограничение – участвовать могут исключительно взрослые.

Целый день 21 июня йоге посвятят на ВДНХ. Кроме занятий с инструкторами, посетителей ждут концерты, в том числе индийских музыкантов, творческие мастер-классы по рисованию мандалы и игре на ханг-драме, ароматные национальные блюда и погружение в культуру азиатской страны. Важно предварительно зарегистрироваться на мероприятие.

До наступления холодов музей-заповедник "Царицыно" также организует занятия по йоге, функциональным и танцевальным тренировкам, стретчингу и восточным единоборствам. Причем все активности проводят профессиональные инструкторы. Узнать подробнее можно в социальных сетях и мессенджерах парка.

В саду "Эрмитаж" можно посетить занятия для укрепления спины. Они проводятся бесплатно по понедельникам и средам с 16:00, а также по субботам – с 11:00. Однако необходима предварительная регистрация на сайте. Тренировки по стретчингу организуют в понедельник и среду с 18:00, а в субботу – с 12:00. Заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.

Кроме того, по субботам с 10:00 до 11:00 в Измайловском парке в павильоне "Шахматный" проводятся занятие по гимнастике "Цигун". Сюда приглашаются все желающие от 18 лет.

Дополнительную информацию обо всех занятиях можно найти здесь.

Настольный теннис, шашки и шахматы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Парк 50-летия Октября приглашает всех желающих на занятия по настольному теннису. Тренировки проходят на площадке рядом с комнатой матери и ребенка. Правда, тренеров нужно предварительно предупредить о визите – их номера можно найти на сайте парка.

Парки 850-летия Москвы, Северного речного вокзала, "Сосенки" и "Печатники" приглашают сыграть не только в теннис, но и в шашки, шахматы и многое другое. Участвуя в челленджах, можно будет получить призы. Состязания проходят по вторникам и пятницам с 12:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 21:00.

Рядом с гостиницей "Метрополь" каждый желающий тоже сможет сыграть в шахматы. По будням в сквере выставляют по 40, а в выходные по 80 столов. Инвентарь для игры, конечно, выдается бесплатно. Шахматные партии можно разыграть с понедельника по пятницу с 15:00 до 20:00, по субботам, воскресеньям и выходным с 11:00 до 20:00.