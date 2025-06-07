Инструкторы проекта "Мой спортивный район" проведут 20 тыс тренировок для жителей Москвы

20 тысяч бесплатных тренировок проведут инструкторы проекта "Мой спортивный район" в этом году. Занятия проходят круглый год и меняются в зависимости от сезона.

Лето – самый насыщенный период проекта. Все желающие могут заняться бегом, роллер-спортом, футболом, а на крышах районных центров "Место встречи" – йогой, растяжкой и танцевальным фитнесом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.