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06 июня, 12:15

Спорт

Фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов" пройдет на территории Бульварного кольца 8 июня

Фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов" пройдет на территории Бульварного кольца 8 июня

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В это воскресенье, 8 июня, на территории Бульварного кольца впервые пройдет фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов". Программа подготовлена таким образом, чтобы было интересно не только хорошо подготовленным спортсменам, но и любителям.

Участники фестиваля пройдут по девяти центральным бульварам, примут участие в стартах по бегу и ходьбе, мастер-классах, танцах. В течение дня на всех площадках фестиваля будут проходить различные фитнесс-тренировки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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