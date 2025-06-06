Фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов" пройдет на территории Бульварного кольца 8 июня

В это воскресенье, 8 июня, на территории Бульварного кольца впервые пройдет фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов". Программа подготовлена таким образом, чтобы было интересно не только хорошо подготовленным спортсменам, но и любителям.

Участники фестиваля пройдут по девяти центральным бульварам, примут участие в стартах по бегу и ходьбе, мастер-классах, танцах. В течение дня на всех площадках фестиваля будут проходить различные фитнесс-тренировки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.