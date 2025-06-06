Титулованные спортсмены примут участие в Неделе легкой атлетики 10 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заключительный день Недели легкой атлетики состоится на Никольской улице в Москве 10 июня, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

В соревнованиях 10 июня примут участие около 40 спортсменов, которые выявят лучшего в прыжках с шестом и в высоту. Среди них, например, чемпион мира в помещении, серебряный призер чемпионата мира в прыжке в высоту Данил Лысенко, призер чемпионатов мира и Европы в прыжке в высоту Илья Иванюк, серебряный призер чемпионата Европы в прыжке с шестом Тимур Моргунов. Вести мероприятие будет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Неделя легкой атлетики – серия стартов, которые организованы департаментом спорта города Москвы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). На каждом этапе спортсмены набирают рейтинговые очки, которые позволят им попасть в финал серии.

Ранее сообщалось, что семейный фестиваль "Спортлэнд" пройдет на стадионе "Искра" 7 и 8 июня. Гости смогут принять участие в квесте, позаниматься фитнесом, фехтованием, футболом и другими активностями.

