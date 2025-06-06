Ряд улиц в центре Москвы будут перекрыты 8 июня из-за "Красочного забега"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ряд улиц в центре Москвы перекроют в воскресенье, 8 июня, из-за "Красочного забега". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водители не смогут проехать в период с 03:00 до 14:00 по Олимпийскому проспекту на участке от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова. Кроме того, с 04:00 до 14:00 будет заблокировано движение по Цветному бульвару от Садовой-Самотечной до Трубной площади (при движении в сторону центра).

Помимо этого, перекроют в период с 06:00 до 14:00 Цветной бульвар на участке от Трубной площади до Садовой-Самотечной улицы (при движении в сторону области), а также с 07:00 до 13:00 Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади и Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы.

При этом департамент предупредил водителей, что на некоторых участках они не смогут припарковать свои транспортные средства. Данное ограничение будет действовать в период с субботы, 7 июня, с 00:01 до окончания мероприятия. Именно поэтому автомобилистов попросили быть внимательнее и заранее планировать маршрут с учетом перекрытий.



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Кроме того, движение временно закроют на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мнёвники в связи с проведением триатлона "Кубок Грома". Проезд по данному участку будет перекрыт с 07:00 до 10:00 8 июня, 13 июля и 17 августа. В указанные даты там также будет запрещена парковка с 00:01 до окончания мероприятия.

