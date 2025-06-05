Схема движения транспорта изменится в центре Москвы 8–9 июня

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Несколько бульваров в центре Москвы временно закроют для движения транспорта с 8 по 9 июня из-за проведения фестиваля ходьбы и бега "10 000 шагов". Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

На внутренней стороне Бульварного кольца с 00:01 8 июня до 05:00 9 июня нельзя будет проехать по участку Гоголевского бульвара от улицы Волхонки до улицы Знаменки, а также по Никитскому бульвару от дома № 12 на Новинском бульваре до Большой Никитской улицы.

Аналогичные ограничения введут на Тверском бульваре от Большой Никитской до Тверской улиц и на Страстном бульваре от Нарышкинского проезда до улицы Петровки. Нельзя будет проехать по Петровскому бульвару от Петровки до Крапивенского переулка и по Рождественскому бульвару от улицы Рождественки до улицы Большой Лубянки.

Кроме того, будут закрыты для движения участок Сретенского бульвара от Большой Лубянки до Фролова переулка, а также Чистопрудный бульвар от Мясницкой улицы до дома № 12, корпуса 2, на этом же бульваре.



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На этих же отрезках с 00:01 7 июня запретят парковать автомобили. Ограничения продлятся до завершения мероприятия. Водителям порекомендовали заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.

В фестивале ходьбы и бега, который впервые пройдет на Бульваром кольце Москвы, смогут принять участие все желающие. 8-го числа гости города и горожане пройдут по девяти центральным бульварам Москвы и примут участие в массовых стартах по бегу и ходьбе, мастер-классах, тренировках, экскурсиях и других мероприятиях.

Движение транспорта также временно ограничили в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах столицы из-за проведения мероприятий 5 и 6 июня. Ограничения вводятся на участке улицы Дурова, а также на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, в Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках.

