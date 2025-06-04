"Ласточки" на МЦК будут курсировать с минимальным интервалом 6 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение "Ласточек" на Московском центральном кольце (МЦК) будет осуществляться в пятницу, 6 июня, до 00:00 с минимальным 4-минутным интервалом. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Такое решение было принято в связи с тем, что на стадионе "Лужники" будет проводиться спортивное мероприятие. Рядом с этой ареной находится одноименная станция МЦК.

"Это позволит болельщикам с комфортом доехать домой после мероприятия", – объяснили в МЖД.

В этот день на стадионе "Лужники" состоится товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Последний раз российская команда играла на этой арене 1 сентября 2021 года. Тогда проводился отбор на чемпионат мира. Встреча с Хорватией завершилась вничью.