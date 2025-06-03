ЦППК подготовила 3 800 вагонов к работе в летний период

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Центральная пригородная пассажирская компания завершила комиссионный осмотр более 350 собственных и арендованных составов перед летним периодом. Это 3 800 вагонов, сообщает пресс-служба ЦППК.

"Подготовку к работе в летний период прошли "Иволги" всех поколений, ЭП2ДМ, ЭП2Д, ЭД4М, РА-3 и другие поезда. Особое внимание уделялось проверке систем кондиционирования и климат-контроля", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, была проведена очистка кондиционеров и при необходимости промывка теплообменных аппаратов раствором с чистой водой. Кроме того, специалисты проверили исправность электрической части и заземления, надежность крепления аппаратов и проводов.

"В поездах ЭП2Д и ЭП2ДМ при обслуживании установок обеззараживания воздуха проведена ревизия всех элементов данной системы. ЦППК обслуживает климатические системы не только в рамках сезонной подготовки", – рассказали в компании.

В среднем раз в три месяца проводится замена фильтров в поездах. Это происходит регулярно каждые 48 тысяч километров пробега. Диагностические работы коснулись:



механического оборудования;

электрики;

контрольно-измерительных приборов;

системы торможения;

системы освещения;

системы оповещения;

системы связи "пассажир-машинист".

Все эксплуатируемые на данный момент поезда подготовлены к летнему сезону. Уточняется, что находящиеся на текущем или капремонте составы также прошли проверку в рамках этих работ. Остальной арендованный подвижной состав контролирует РЖД.

Ранее на МЦД-4 запустили "Иволгу 4.0" с тысячным вагоном. В пресс-службе Дептранса Москвы рассказывали, что внутри поезда можно найти наклейки с иволгами. Увидев их, стоит пройти в головной вагон и загадать желание, говорится в сообщении.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новый вагон – это еще один шаг к формированию транспорта, который отвечает самым высоким стандартам.

