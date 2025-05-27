Стикеры о вежливом поведении обновлены в транспорте Москвы

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Стикеры с советами о вежливости обновлены в Московском транспорте. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь вместо классических изображений представлены иллюстрации, которые наглядно демонстрируют, кому нужно уступать место в метро, а именно – беременным женщинам, маломобильным пассажирам, мамам с детьми и пенсионерам.

Кроме того, надпись о необходимости уступать места была выделена крупным шрифтом, а для новых изображений был использован полупрозрачный материал, который не помешает смотреть в окно на станции.

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что специалисты начали создавать новые иллюстрации еще в 2022 году. Теперь свыше 24 тысяч новых стикеров будут размещены в ближайшие недели во всех поездах столичного метрополитена, уточнил вице-мэр.

"Всего в транспорте пассажиры могут встретить 1,2 миллиона информационных материалов о культуре поведения в транспорте. Продолжаем улучшать качество обслуживания пассажиров, как поручил Сергей Собянин", – заявил Ликсутов.

Ранее Собянин рассказал о развитии столичного метрополитена. Мэр сообщил, что до 2030 года в городе планируется построить еще более 30 станций. Например, в этом году завершатся работы по возведению станций "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ" Троицкой линии, а в 2026 году откроются первые станции Рублево-Архангельской ветки.

Также до 2030 года столица намерена ввести в эксплуатацию участок Троицкой линии от станции "Новомосковская" до станции "Троицк" и Бирюлевской ветки от "ЗИЛа" до "Бирюлева". Более того, впервые за последние 70 лет на Кольцевой линии появится новая станция – "Достоевская". На Арбатско-Покровской линии заработает станция "Гольяново", а на Люблинско-Дмитровской – "Южный порт".

