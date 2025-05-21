Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро Москвы. Новый объект стал самым крупным и современным в России, рассказал градоначальник.

"В этом году Московскому метрополитену исполнилось 90 лет. Возраст солидный. Но московское метро демонстрирует очень молодую энергичную жизнь, развиваясь, пополняясь новыми линиями, новыми станциями, первоклассными поездами, электродепо, развиваясь так, как не развивается, наверное, ни один метрополитен в мире", – заявил мэр.

По поручению Владимира Путина Собянин вручил коллективу столичного метрополитена орден "За доблестный труд". Он назвал эту награду заслуженной, ведь метро города является не только самым интенсивным в мире, но и самым точным, надежным, безопасным, чистым и красивым.

"И самое любимое пассажирами, москвичами", – подчеркнул Собянин.

Также мэр столицы поздравил коллектив и руководство метро с наградой, включая начальника метрополитена города Виктора Козловского. Тот поблагодарил Собянина и Путина за высокую оценку труда всего коллектива метро.

"Московский метрополитен и впредь готов выполнять любые поставленные задачи на высоком уровне", – заявил Козловский.

Собянин затем принял участие в церемонии запуска 10 новых составов "Москва-2024" на Замоскворецкую линию метро. Вместе с приглашенными гостями и сотрудниками метрополитена он проехал в головном поезде из депо до станции "Красногвардейская".

Площадь участка нового депо составляет 13,6 гектара, говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы. На этой территории были построены здания и сооружения общей площадью свыше 77 тысяч квадратных метров. Среди них – отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, пост электрической централизации, компрессорная станция, склад, административно-бытовой корпус и другое. В общей сложности там появилось 46 зданий и сооружений различного назначения.

Кроме того, общая длина путей депо "Южное" составляет 6,2 километра, что сравнимо с самым длинным перегоном метро от станции "Крылатское" до станции "Строгино". Предполагается, что после выхода на проектную мощность на предприятии будет создано около 1 300 рабочих мест.

Обслуживать новый подвижной состав, поезда "Москва-2024" и "Москва-2026", будет сервисная компания завода-производителя. По контракту жизненного цикла это будет происходить в течение 30 лет эксплуатации вагонов.

Также, как говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства города, в текущем году в Москве планируется завершить строительство депо "Столбово" ("Саларьево") Сокольнической линии метро. Еще три депо планируют открыть к 2030 году: "Ильинское" Рублево-Архангельской линии, "Бирюлевское" Бирюлевской линии и "Троицкое" Троицкой линии.

Ранее стало известно, что первая станция метро появится в Ломоносовском районе столицы. "Вавиловская" Троицкой линии появится на границе Ломоносовского и Гагаринского районов, вдоль Ленинского проспекта, на пересечении с улицами Строителей и Панферова. Станцию построят до конца 2025 года.

Вместе с "Вавиловской" возводятся станции "ЗИЛ", "Крымская" и "Академическая". Предполагается, что все работы на участке от "ЗИЛ" до "Новаторской" планируют завершить в текущем году.

