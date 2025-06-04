Движение транспорта ограничат на улицах Москвы 5 и 6 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта временно ограничат в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах (ЦАО, ЗАО и СВАО) Москвы из-за проведения мероприятий в четверг и пятницу, 5 и 6 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

С 23:00 5 июня до 11:00 следующего дня нельзя будет проехать по участку улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. Также 6 июня с 00:01 до 11:00 закроется проезд по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, а также в Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках. Парковать автомобили на этих улицах будет запрещено с 00:01 5 июня до завершения мероприятия.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С полуночи до полудня 6 июня движение будет закрыто на улице Минской на участке между Мосфильмовской улицей и остановкой "Парк Победы". Также будет временно закрыт проезд с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обе стороны, а также съезды, ведущие к парковке № 9181.

Также с 04:00 до 11:00 6 июня водители не смогут проехать на участке улицы Хачатуряна от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпуса 2, на улице Хачатуряна, а также по участку улицы Каргопольской до улицы Хачатуряна до дома 4 на улице Каргопольской. С 05:00 до 08:00 для проезда перекроют участок улицы Хачатуряна от дома 12, корпуса 2, до Отрадной улицы.

Ранее автомобилистов предупредили, что скоростной режим на участке внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) от Ленинградского проспекта до Звенигородского шоссе изменится с 80 до 60 километров в час. Установленная скорость станет единой для данного участка магистрали, водители смогут проезжать его в одном темпе. В результате число "невнимательных" штрафов за превышение скорости, а также число ДТП, снизятся.