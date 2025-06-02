Скоростной режим изменится на ТТК в районе Беговой улицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Скоростной режим на участке внешней стороны ТТК от Ленинградского проспекта до Звенигородского шоссе изменится с 16 июня с 80 до 60 километров в час. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что новый скоростной режим станет единым для данного отрезка ТТК. Теперь водители смогут проезжать участок в одном темпе. Таким образом количество "невнимательных" штрафов за превышение скорости, а также число ДТП сократятся.

В Дептрансе также отметили, что на этом отрезке дороги много пересечений и сужений, которые усложняли автомобильное движение.

"К примеру, перед Хорошёвской эстакадой 4 полосы сливаются в 3, из-за этого перед ней скапливалось много машин, особенно в вечернее время. Из-за превышения скорости и резких маневров за 3 года здесь произошло больше 25 аварий с пострадавшими", – говорится в сообщении.

За счет переразметки была добавлена дополнительная полоса. Теперь на данном участке 4 полосы вместо 3.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и не отвлекаться за рулем.

Ранее в Дептрансе предупредили москвичей, что одна полоса дороги будет перекрываться по ночам на участках Очаковского шоссе с 4 июня по 31 декабря. Ограничения будут вводиться в период с 01:30 до 05:30. Это необходимо для проведения инженерных работ.