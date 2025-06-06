Фестивали и патриотические акции пройдут в рамках проекта "Лето в Москве"

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В рамках масштабного проекта "Лето в Москве" в столице пройдут гастрономические, исторические и музыкальные фестивали, патриотические акции, концерты, мастер-классы и многое другое. В течение трех месяцев проект развернется более чем на 400 площадках. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Главное событие летнего сезона объединит все районы города. Москвичи и туристы попробуют блюда разных регионов России, увидят премьеры спектаклей, посетят экскурсии по старинным усадьбам и присоединятся к патриотическим акциям", – поделилась вице-мэр.

Одним из первых событий в рамках проекта оказался фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя", который будет проходить до воскресенья, 8 июня. Гости могут попробовать морского ежа, камбалу, зубатку, ставриду и другую продукцию российских производителей. Кроме того, в рамках фестиваля организованы лекции, а также кулинарные и творческие уроки.

Помимо этого, в 300 кафе и ресторанах, сотрудничающих с проектом, можно попробовать блюда специального меню, в которое в том числе входят запеченные лангустины с сыром, плавник ската с каперсами и лимонным соусом и уха из форели по-карельски.

Также до 31 августа в Москве будет проходить международный открытый фестиваль "Театральный бульвар". Свыше трех тысяч артистов из РФ и других стран представят свои спектакли. Кроме того, организаторы подготовили для жителей и гостей столицы премьерные показы постановок, уроки актерского мастерства и встречи с известными режиссерами.

С июня по август пройдет программа "Культлето", которая объединит столичные библиотеки и культурные центры. В рамках проекта гостей ждут творческие интенсивы, на которых их познакомят с перспективными профессиями, расскажут о традиционной русской кухне, а также научат танцевать в разных стилях и играть на музыкальных инструментах.

До 14 сентября горожане и гости столицы также могут принять участие в фестивале "Усадьбы Москвы", в рамках которого в различных исторических локациях города пройдут концерты, постановки, литературные чтения и квесты с использованием технологий дополненной реальности.

Вместе с тем, в кинопарке "Москино" с 9 июня по 19 июля откроется лагерь "Молодежь Москвы", смены которого будут посвящены вокальному, музыкальному и танцевальному искусству, кинематографу и другим направлениям.

5 и 6 июля в саду имени Н.Э. Баумана будет организован благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Там гости смогут приобрести авторские игрушки, посуду, свечи и другие товары некоммерческих организаций (НКО). Все вырученные средства будут направлены на поддержку их подопечных. Помимо этого, желающие смогут взять питомца из приюта и познакомиться с общественно значимыми инициативами Москвы.

Кроме того, в рамках "Лета в Москве" жителей и гостей города ждут и патриотические акции, среди которых в том числе "Линия памяти", которая пройдет в парке искусств "Музеон", а также "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.

В рамках главного летнего проекта Москвы городские локации для своих мероприятий могут забронировать и сами москвичи. В 2024 году более 25 тысяч событий было организовано горожанами, представителями НКО и бизнеса.

В субботу, 7 июня, в рамках проекта "Лето в Москве" также состоится костюмированная сап-регата на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя". Ожидается, что в ней поучаствуют около тысячи человек, поэтому мероприятие станет рекордным по числу участников.

Горожане смогут нарядиться в костюмы Посейдона, русалок, ведьм, крокодилов и других персонажей, а также украсить свой сапборд в соответствии с выбранной тематикой.

Авторы самых ярких костюмов получат призы в пяти номинациях: за лучший мужской, женский, детский, командный костюмы и самый оригинальный наряд для питомца. Общий призовой фонд – миллион рублей.