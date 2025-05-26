"Мой район. Новости": филиал поликлиники "Троицкая" в Коммунарке откроется в 2025 году

В Коммунарке готовят к открытию новую взрослую поликлинику. Филиал "Троицкой" начнет обслуживать пациентов в 2025 году. За смену там будут принимать около 500 человек.

В амбулатории уже настраивают новые рентгенаппараты. Кроме того, там разместят ультразвуковой сканер, эндоскопический и стоматологий комплексы, а также новое оборудование для решения проблем со зрением. Вдобавок к этому, в четырехэтажном здании откроют женскую консультацию и кабинеты врачей общей практики.

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