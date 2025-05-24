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Новости

Новости

24 мая, 16:10

Город

"Мой район. Новости": в Даниловском районе открылся центр по обслуживанию медоборудования

"Мой район. Новости": в Даниловском районе открылся центр по обслуживанию медоборудования

Сергей Собянин рассказал о развитии малоинвазивной хирургии в Москве

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"Мой район. Новости": научный центр "Гормедтехника" открылся в Даниловском районе

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 мая

В Даниловском районе после реконструкции заработал обновленный центр "Гормедтехника". Здесь занимаются обслуживанием и ремонтом высокотехнологичного медицинского оборудования – от рентгенов до аппаратов МРТ. Также на базе центра студенты столичных вузов проходят инженерную практику.

Всего здесь обслуживается почти 150 тысяч единиц техники. Здание центра полностью перестроили, а рабочие места оснастили современной техникой.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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