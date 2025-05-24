"Мой район. Новости": в Даниловском районе открылся центр по обслуживанию медоборудования

В Даниловском районе после реконструкции заработал обновленный центр "Гормедтехника". Здесь занимаются обслуживанием и ремонтом высокотехнологичного медицинского оборудования – от рентгенов до аппаратов МРТ. Также на базе центра студенты столичных вузов проходят инженерную практику.

Всего здесь обслуживается почти 150 тысяч единиц техники. Здание центра полностью перестроили, а рабочие места оснастили современной техникой.

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